'Beste media, laat die homoclichés toch achterwege'

'Is ie homo of is ie het niet?' De kans is groot dat u Koen Crucke voornamelijk kent uit zijn rol als Alberto Vermicelli in de Studio 100-serie Samson & Gert. Over de geaardheid van de televisiekapper die zich steevast in een zalmroze kappersjas hulde, werden de lippen lang stijf op elkaar geklemd. Dat was tot gisterenochtend, toen Crucke in een Nederlandse radioshow duidelijkheid ging scheppen. 'Alberto is homo', klonk het daar. Hij voegde er nog aan toe dat er bovendien ongetwijfeld andere homoseksuele Studio 100-figuren rondlopen. Goed nieuws voor de holebigemeenschap.

