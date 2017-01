BBC First vanaf nu ook beschikbaar bij Proximus

BBC First is een Benelux TV-zender met Britse dramareeksen zoals Silent Witness, The Collection, Maigret, Call The Midwife en Sherlock. Vanaf nu kunnen ook Proximus-kijkers met Familus en Tuttimus abonnementen de programma's van BBC First bekijken met Nederlandse ondertitels.

Enkele exclusieve premières van deze Britse reeksen verschijnen op BBC First, zodat Belgische kijkers niet moeten wachten en tegelijk met de Britten kunnen genieten van nieuwe afleveringen. Zo zond BBC First deze maand de nieuwe Sherlock-afleveringen uit op het zelfde moment als in het Verenigd Koninkrijk.

In februari zendt BBC First exclusief In Plain Sight uit, gebaseerd op waargebeurde feiten over seriemoordenaar Peter Manuel die in de jaren vijftig op de hielen gezet werd door de vastberaden politie-inspecteur William Munci, het vierde seizoen van de serie Last Tango in Halifax en een serie over een gezin met een autistische zoon, The A Word.

BBC First werd in 2015 gelanceerd in België. Fans van Brits drama kunnen voortaan afstemmen op BBC First bij Telenet Play More en Proximus Entertainment Channels.