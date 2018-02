Adil en Bilall regisseren nieuwe reeks Wannes Cappelle en co

Grond vertelt het tragikomische verhaal van twee jonge Belgen van Marokkaanse origine, die de begrafenisonderneming van hun vader willen moderniseren. In plaats van Belgische moslims na hun overlijden naar het land van herkomst te transporteren, om ze daar volgens de moslimtradities te begraven, besluiten ze heilige grond te importeren, zodat ze hier, bij hun familie, begraven kunnen worden. Een simpel, maar geniaal idee, waarvoor ze helaas geen financiering vinden. Tot er zich een malafide investeerder aandient, die er extra-legale voordelen in ziet.

Het idee komt van acteur Zouzou Ben Chikha, die het samen uitwerkte met Wannes Cappelle, zanger van het Zesde Metaal, en cabaretier Dries Heyneman. Het trio werkte eerder ook al mee aan het scenario van Bevergem, de succersreeks van en met Bart Vanneste aka Freddy De Vadder, waarin ze ook een prominente rol speelden. Grond is hun eerste nieuwe televisieproject sindsdien.

Netflix

Behalve televisiezender Vier toonde ook het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah meteen interesse. 'De vijf hebben elkaar via via gevonden', zegt producent Jan De Clercq. 'Maar achteraf dachten we allemaal meteen: deze samenwerking voelt natuurlijk aan. Dat heeft te maken met het verhaal, maar meer dan de grote lijnen kunnen we daar nu écht niet over zeggen.'

De opnames van Grond zijn gepland voor de tweede helft van 2019, de uitzending voor begin 2020. Maar nu al reiken de ambities tot ver buiten de landsgrenzen: producent Lunanime kan al rekenen op financiële steun vanuit Noorwegen, Frankrijk en Duitsland, en er zou ook al interesse zijn van Netflix. Het Vlaams Audiovisueel Fonds geeft daarnaast 75.000 euro ontwikkelingssteun aan de reeks.

Cappelle, Heyneman en Ben Chikha werken volgens De Clercq op dit moment hard aan de reeks en wensen daarom voorlopig geen verdere toelichting te geven over hun nieuwe serie.