Trixie Whitley slaat een nieuwe weg in: 'Dit is een ode aan mijn twaalfjarige zelf'

In Antwerpen zal la Whitley nieuw werk boven de doopvont houden, van op haar in het najaar te verschijnen derde album. En dat zal niet klinken zoals u het zou verwachten. 'In plaats van met afgewerkte nummers de studio in te trekken, wilde ik de studio dit keer echt als een schrijftool gebruiken', vertelt de Amerikaans-Belgische over haar nieuwe aanpak, waarbij de focus minder op het singer-songwritergegeven ligt, wel op de ritmiek.

Al van kindsbeen af heeft ze er een zwak voor. 'Ik begon drums te spelen toen ik tien jaar oud was, ja', aldus Whitley, nu 31. 'Het drumstel was mijn eerste instrument, mijn eerste liefde. Dat heeft ervoor gezorgd dat ritmes en beats mij nog altijd heel nauw aan het hart liggen.'

In de studio in haar thuishaven Brooklyn werd Trixie Whitley bijgestaan door drummer Chris Vatalaro en drummer-producer Torbitt Schwartz, beter bekend als Little Shalimar, de man achter de knoppen bij hiphopgrootmacht Run the Jewels. Het bleek een perfecte match. 'Als hiphopproducer puzzelt Torbitt heel vlotjes ritmes in elkaar. Chris is dan weer een heel sterke drummer en ik ben altijd heel intensief bezig geweest met melodie en songstructuren. Door samen te werken, hebben we onze drie werelden kunnen doen versmelten. We ontwikkelden samen een soort nieuwe taal. Ik besef nu dat ritmiek een groot deel uitmaakt van mijn muzikale DNA. Voor mij is het dan ook een jeugddroom die uitkomt: ik kan me samen met twee andere drummers ritmisch volledig uitleven, en tegelijkertijd kan ik ook mijn melodische ei kwijt.'

Dat Whitley voor haar nieuwe songs vertrekt vanuit het ritmische in plaats van het melodische, is duidelijk hoorbaar in een song als Heartbeat, waarin de frasering heel sterk voortbouwt op het onderliggende ritme. 'Ik heb de tekst en melodie geschreven zonder er al te veel bij na te denken. Ik heb ze laten voortvloeien uit de ritmes en neergeschreven wat er in mij opkwam.'

Haar nieuw werk wordt een ode aan haar jongere zelf, besluit Trixie Whitley. 'Ik heb het gevoel dat ik deze plaat voor de 12-jarige ik maak. Al mijn invloeden van toen krijgen nu, na vijftien jaar, een plaats. Eindelijk.'