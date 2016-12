Toon Hermans in 10 hilarische momenten

1) 1960-1961 One Man Show 3: Jantje zag eens ... hangen:

Jantje ziet voor de verandering de pruimen helemaal niet hangen. 'Ik dacht eerst nog dat zijn vader het hem verboden had. Maar ik heb die vader later nog gesproken en 'Ik niet', zei hij. Van mij mag hij plukken.'

2) 1968: One Man Show 3: De goochelaar en de dode duif:

Een knullige goochelaar - ongewild, zo lijkt het echt - haalt alles uit de kast om 'de producer van de afdeling Amusement' te overtuigen van zijn kunnen. Tevergeefs, maar het publiek lacht zich een breuk.

3) 1968 Lied: Mien, waar is mijn feestneus?

Een echte carnavalshit die in 1999 nog net de Radio 2 Top 2000 haalde op plaats 1773.

4) 1972-1974 One Man Show 6: Snieklaas:

Sinterklaas is niet de goedlachse kindervriend. 'Ik heb aan weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan.'

5) 1972-1974 One Man Show 6: Over verjaardagen:

Alweer een mopperende Hermans over de zin en onzin van verjaardagsfeestjes. 'Dan kwam ik de trap af en stond de hele familie in de gang. Dan zongen ze allemaal "lang zal ie leven". Nou, word je vet van...'

6) 1979-1980 One Man Show 8: Voorzitter van Ons Genoegen:

Een hoogbejaarde Toon Hermans opent een vergadering op een wel heel langdradige manier en neemt daarbij de hele zaal in de maling.

7) 1979-1980 One Man Show 8: Wat ruist er door het struikgewas?:

In een tijdperk dat geen Idool of Belgium's got Talent kende, komt Hermans 'proefzingen voor de televisie'. Daarbij hangt hij danig de lolbroek uit. Het lied zelf is uitgegroeid tot cultureel erfgoed van de Lage Landen, maar bij het beluisteren ervan oefent u maar beter geduld uit.

8) 1979-1980 One Man Show 8: De ornitholoog:

Voor deze ornitholoog hebben vogelsoorten zoals de 'poelifinario', de 'kroet' en de 'brami' geen geheimen meer. De soms weinig voor de hand liggende geluiden die ze produceren evenmin.

9) 1980 Lied: Tango van het blote kontje:

Hermans geeft zich bloot tijdens een ode aan het naaktstrand. 'O, het is een grote zegen, want we zijn de stof ontstegen: met de blote piemel op de waterfiets.'

10) 2000 Lied: Als de liefde niet bestond:

Hermans was behalve grappenmaker ook een poëet die lichtvoetig, maar filosofisch naar het leven keek. Dit pareltje komt uit het album 'Als de liefde' van 2000, het jaar waarin Hermans overleed.

