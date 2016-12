'The Ballad of Erol Klof': het warmste muziektheaterstuk van Stef Kamil Carlens

The Play = The Ballad of Erol Klof Gezelschap = Zita Swoon Group In een zin = Rode wollen draad doorheen het stuk: laat de gekte en de warmte vieren. Het is een bont feestje waarin en waarmee Carlens en co de ontmoeting vieren, als kunstenaars én als mensen in een wereld waarin vijandigheid te vaak zegeviert. Hoogtepunt = Het eerste lied op die geestig vormgegeven scène: de performers wiegen je weg van de wereld buiten de theaterzaal. En de laatste 'act', ook iets met wiegen... Meer info: www.zitaswoongroup.be

Stef Kamil Carlens en kornuiten openden De Warmste Week officieus in het Kaaitheater met The Ballad of Erol Klof'. Erol wie? Leest u 'erol klof' eens van achter naar voren. (Doe maar.) Voilà. Carlens zoog zich vol folklore (deels geïnspireerd door Wilder Mann: The Image of the Savage, een boek waarin de Franse fotograaf Charles Fréger prachtige wezens uit Europese folkloristische tradities etaleert) en bouwde met alle dansjes, rituelen, maskers, poppen en kostuums een 'Zita Swoon Universum'. Met véél kleur, veel bonte en groots vormgegeven kostuums, veel zachte en rijke melodieën, enkele meters kantwerk-met-fruitmotieven, een pluchen beer, een kartonnen doosje waarin clementines zaten én een schommelpaard-dat-knipoogt-naar-René-Magrittes-beroemde-wolkenhemel.

Natuurlijk leest u dat goed. En neen, wij zaten niet aan de geestverruimende middelen. We proberen enkel te beschrijven wat er op de scène te zien is net voor Carlens' feestje losbarst. Niet alleen de muziek ook de kostuums en de decorstukken zijn van Zita Swoon Group-makelij. Want sinds 2009 maken Carlens en co hun concerten tot uitbundige performances vol muziek, dans en beeldende kunst.

Ook The Ballad of Erol Klof is een stoet van aanstekelijke, vaak knotsgekke beelden waartussen warme songs openbloeien. Aan die sterkte bijt zich ook een zwakte vast: tussen alle scènes vallen soms te grote gaten. Gelukkig worden die gaten telkens razendsnel dicht gereden. Want Carlens verzamelde, samen met zijn artistieke partner in crime en multi-instrumentalist Aarich Jespers, een bende avontuurlijk talent om zich heen: jazzbeest/pianist Wim De Busser (geflankeerd door zijn knuffelbeer en een kartonnen doosje), de twee uitmuntende Zita Swoon-zangeressen (Kapinga en Eva Thsiela Gysel), zanger Matt Watts, de charismatische danser Misha Downey en actrice/danseres Inge Van Bruystegem. Samen blazen ze het stof af van de term 'folklore', herinterpeteren volksdansen en godenliederen en brengen een ritueel feestje dat de warmte viert, 'de macht van het hart' eert en plezier predikt.

De voorstelling begint erg intiem, met een vleugje gescratchte Claude Debussy en een spotlichtje. Dan wordt zanger/muzikant Matt Watts in een soort draagstoel op de scène gedragen. Watts' opent met een 'singer-songwriter-momentje' en wordt daarin zacht begeleid door de anderen die met hun instrumenten (véél meer dan de obligate toetsen, snaren, drum en zang) in een ruime cirkel om hem heen staan. Dat openingsnummer zuigt je uit de wereld vol beslommeringen en duwt je zachtjes in dit bonte feestje. Een feestje waar alles mag en kan. Van prediken als een godheid (Stef Kamil Carlens met een loodzwaar, fel beschilderd houten masker over het hoofd), over o zo grandioos uit de bol gaan met een maffe versie van een volksliedje (Wim De Busser), via ingetogen de macht van het hart bezingen (een kippenvelmoment dat in een 'traditionele' concertformatie gebracht wordt met Carlens als leadzanger) tot bijna-falen. Jazeker. Iedereen zingt, danst en musiceert maar Carlens is toch echt wel beter in zingen dan in volksdansen. En als de geweldige Jespers in een kanten bermuda al volkdansend over de scène moet schuifelen, dan lees je de onwennigheid op zijn gezicht. Net dat tonen van die onwennigheid maakt dit feestje zo goed: de performers treden met wellustig plezier buiten hun comfortzone. Je ziet ze weifelen én grinniken tegelijkertijd. Grinniken om hun houterigheid of om het maffe kostuum dat ze dragen. Per act zijn er andere kostuums. Het een al gekker of grootser of meer glinsterend dan het andere. Van een kraag van rode, gesponnen wol tot zwarte rokken met grappige kant.

Rode wollen draad van dit stuk: samen de gekte en de warmte vieren. Soms is het nog wat zoeken, nog wat stroef, je ziet de naden van de regie, je merkt het wanneer de dansers zoeken naar een goed plekje om te dansen of wanneer de schakel naar een volgende act sputtert. Zita Swoon Group had een perfect geölied concert kunnen spelen maar dat doen ze niet meer. Liever zoeken ze met aanstekelijk geestdriftig genot naar nieuwe klanken, nieuwe danspasjes, nieuwe plekken, nieuwe woorden en naar nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten. Dat maakt The Ballad of Erol Klof zo knap: het is een tot feestje gecamoufleerde moedige zoektocht waarin en waarmee Carlens en co de ontmoeting vieren, als kunstenaars én als mensen in een wereld waarin vijandigheid te vaak zegeviert.

We verzwijgen iets. Misschien wel het schoonste moment van de avond. Te schoon om te verklappen. Een tipje van de sluier: Carlens eert tijdens die scène de bomma's en bompa's onder ons die misschien niet meer zo goed te been zijn maar als de beste weten wat de jeugd overeind houdt, letterlijk en figuurlijk. Guitig en warm is zijn eerbetoon. Nood aan warmte na de Warmste Week? Carlens en co verklappen binnenkort waar hun prettige gestoorde warmtemachine alias The Ballad of Erol Klof in 2017 neerstrijkt.

Smaakmaker:

Els Van Steenberghe