Platina, het afscheid van Abke Haring, is een knaller geworden. Zoals beloofd

Het moment waarop je het zou willen uitschreeuwen van woede, frustratie of wanhoop maar beseft dat het beter is om te zwijgen, te incasseren en desnoods wat grimassen te maken. Dát moment namen Abke Haring en Koen van Kaam als uitgangspunt van Platina, het laatste wapenfeit van Abke Haring als maker van Toneelhuis. 'Het wordt een knaller', vertrouwde ze in november 2015 aan Knack toe. Wel, het wérd een knaller.

...