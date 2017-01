NTGent wordt bezet door jong, érg zoekend geweld

'We zijn hier met zijn allen bijeengekomen

omdat het fout gaat, dames en heren

het gaat niet goed

we varen niet de juiste koers

we hebben niet eens een duidelijk doel

Dat is vervelend

frustrerend

maar niet de eerste keer in de geschiedenis

Wat hebben we toen gedaan?

We hebben een nieuwe koers bepaald

een duidelijk doel gesteld

een utopie ontwikkeld

een manifest geschreven.'

Zo trapte Gina Beuk - woordvoerder van de studentenbende gisteren de driedaagse vorm van (milde) rebellie af in de Gentse stadsschouwburg. De studenten zagen de afgelopen maanden met almaar meer onthutsing hoe er zich binnen de muren van schouwburg een ware implosie voordeed. Na het vertrek van artistiek leider Johan Simons, verdwenen ook Benny Claessens en Steven Van Watermeulen van het toneel. De achterblijvende acteurs kampen sindsdien met ongeloof, frustratie en zelfs uitputting en depressie.

Op dit moment buigt een 'raad' zich over het nieuwe profiel van de nieuwe artistiek leider. Die raad bestaat uit acteurs Bert Luppes en Els Dottermans, auteur/regisseur Peter Verhelst, dramaturg Koen Haagdorens, interim-leider Steven Heene, raad van bestuurslid Freddy Decreus en vier externe partners onder wie choreograaf/theatermaker Alain Platel, een studente van het KASK, een jonge theatermaakster en 'iemand actief binnen het veld van andersculturele participanten'. Op 15 januari 2017 moet de raad klaar zijn met de opmaak van dat profiel. Kandidaten kunnen dan solliciteren en eind april wordt de nieuwe artistiek leider aangeduid.

Wordt de artistieke leider iemand uit het kamp der jonge bezetters? We hopen het niet. Uit het manifest blijkt dat die jonge garde barst van het enthousiasme en van de (vaak te vaag geformuleerde) ideeën over het stadstheater als - in willekeurige volgorde - 'park', 'plein', 'ziekenhuis', 'broeikas', 'laboratorium', 'interimkantoor', 'school', 'winkelstraat', 'haven', 'bank' en 'blinde vlek'. Dat enthousiasme boordevol kiemen van zinvolle ideeën toont vooral dat de nieuwe artistiek leider de jonge garde niet meer kan en mag negeren - wat tot nu te zeer aan de hand was - en hen een plek hoort te geven binnen het huis of minstens een alliantie met hen moet aangaan die zowel voor het stadstheatergezelschap als voor de aanstormende lichting vruchtbaar en noodzakelijk is.

Intussen geven de cultuurbladen Etcetera en rekto:verso een podium aan prominente pennen en denkers uit het landschap om te reflecteren over de toestand waarin het Gentse stadstheater zich bevindt en het huis te inspireren met hun zinvolle gedachten. Onder meer Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Benny Claessens (ex-NTGent), Dirk Pauwels (oprichter van het huidige CAMPO) en Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain) delen er hun mening.

Wat opvalt? Ook bij hen domineert de roep om het stadstheater in te zetten als een haast veilige haven binnen een woelige stad. Een bakermat waar bewoners elkaar kunnen treffen én elkaars geschiedenissen kunnen leren kennen.

Wat ook opvalt? Dat er nergens wordt gerept over hoe het stadstheater ook een plek voor kinderen en jongeren kan zijn of minstens een alliantie met een jeugdtheaterhuis kan aangaan. En in de geestdriftigheid om alle sociale zwakkeren een hand te reiken, lijkt men over de hoofden te kijken van hen die zich met door hun fysieke beperkingen liefst niet te veel in het te hobbelige stadsleven vertonen. Dus vermelden wij het even.

Maar, net daarom is deze crisis zo verfrissend en misschien wel deugddoend voor het NTGent. Iedereen zingt, zegt, schrijft zijn mening. De een vult aan waar de ander wat dreigt te vergeten. Zo ontstaat er een mozaïek aan visies die de nieuwe artistiek leider kan - neen, moet - dwingen om vooral geestdriftig een eigen koers te varen, weliswaar zonder die mozaïek uit het oog te verliezen.

Nog tot morgenavond kunt u zelf deelnemen aan of toeschouwer zijn van Utopieën voor een schouwburg.

Els Van Steenberghe

Meer info: www.nieuwtg.com en www.ntgent.be

Smaakmaker:

Speech Gina Beuk -

Speeddate in NTGent -