Kunstenfestivaldesarts start geweldig én gewelddadig met Milo Rau's 'La Reprise'

Op 22 april 2012 stapt Ihsane Jarfi, na een avondje uit in een homobar in Luik, in een grijze Polo. Op 1 mei 2012 wordt zijn levenloze en gemartelde lichaam teruggevonden aan de rand van een bos vlakbij Hoei. Twee jaar later worden de inzittenden van de grijze Polo veroordeeld voor de moord op Jarfi. Die moord gaat de geschiedenisboeken in als de eerste homofobe moord in België.

...