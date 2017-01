Ivo van Hove's internationale carrière blijft bloeien, onder meer in Opéra de Paris

Onlangs maakte Opéra de Paris het programma van seizoen 2017-2018 bekend. Met Anne Teresa De Keersmaeker en Ivo van Hove zijn de Belgische regisseurs weer opmerkelijk aanwezig. Zij openen en sluiten het nieuwe seizoen.

Anne Teresa De Keersmaekers Cosí fan tutte - die creatie ging eergisteren in première - prijkt ook volgend seizoen op het programma en opent het seizoen, samen met de operette La Veuve joyeuse van Franz Lehár. In het najaar volgen onder meer Bob Wilsons regie van Pelléas zet Mélissande (Debussy), Krzysztof Warlikowski's regie van Don Carlos (Verdi) en Patrice Chéreau's De la maison des morts (Janácek).

In het voorjaar gaan onder meer William Christie's Jephtha (Handel), Peter Sellars' Only the sounds remains en Richard Jones' Parsifal (Wagner) de première vooraf van Ivo van Hoves debuut. In juni 2018 ensceneert van Hove er Modest Moessorgski's opera Boris Godoenov. Die opera uit 1874 is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Aleksandr Poesjkin en is een erg politieke opera die het leven en denken van de tsaar Boris Godoenov schetst.

Van Hove loopt zich dit seizoen al warm en regisseert bij Muziektheater Transparant Leos Janáceks opera Dagboek van een verdwenene. Die voorstelling gaat op 11 maart 2017 in première in het Kaaitheater. Ruim een maand later, op 25 april 2017, gaat dan Obsession in première, de coproductie van Toneelgroep Amsterdam met het Londense Barbican Centre. De hoofdrol wordt vertolkt door Jude Law.

Tot slot, verklapte singer-songwriter Rufus Wainwright onlangs aan De Volkskrant dat hij samen met Ivo van Hove op 'plannen' broedt. Wordt vervolgd.

(EVS)

Meer info: www.operadeparis.fr en www.tga.nl

Smaakmaker - Trailer van Obsession: