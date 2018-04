Ivo Van Hove is eerste regisseur die 'Een klein leven' mag bewerken

In Een klein leven - oorspronkelijk: A Little Life - staan Jude en zijn drie New Yorkse vrienden centraal. Ondanks hun steun slaagt het hoofdpersonage er niet in de trauma's te verwerken die zijn leven hebben getekend. Het boek werd bij zijn verschijnen in 2015 meteen een internationale bestseller en werd onder meer genomineerd voor de Man Booker Prize.

Van Hove spreekt in De Volkskrant van 'een geweldige catch' en noemt het boek een onverbiddelijke pageturner. 'Je móet doorlezen, of je nu wilt of niet. Yanagihara deelt niet ineens een grote dreun uit, maar stapelt subtiel maar meedogenloos het ene drama op het volgende. Het onheil is een sluipend gif.'

Yanagihara vroeg Van Hove overigens zelf of hij haar boek naar de scène wilde brengen. De Amerikaanse schrijfster bleek zijn werk te kennen uit New York. Daardoor kon Toneelgroep Amsterdam de rechten ook tegen een veel lagere prijs kopen dan het op de Amerikaanse markt de gewoonte is.

Voor de Belgische regisseur, die Een klein leven als een intimistisch drama met strijkkwartet naar het podium wil brengen, is het weer een straf project op zijn al rijk gevulde cv. Hij stond aan het roer bij de theatervoorstelling Lazarus, het laatste project van David Bowie, werd in 2016 benoemd als Commandeur in de Kroonorde en kreeg in 2015 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste.

De cast van de productie is al bekend. Zo is Jude een rol voor Ramsey Nasr. Willem wordt gespeeld door Maarten Heijmans, JB door Majd Mardo en Malcolm door Mandela Wee Wee. Hans Kesting speelt alle mannen die Jude kwaad berokkenen tijdens zijn leven.

Een klein leven gaat in première op 23 september 2018.