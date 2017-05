Guy Cassiers wordt Officier in de "Ordre des Arts et des Lettres"

Guy Cassiers (1960) behoort tot de top van de Europese theatermakers. Hij ontvangt deze onderscheiding voor zijn theatertaal 'waarin visuele technologie een geslaagd huwelijk aangaat met passie voor literatuur, theater dat niet alleen van een enorme schoonheid is, maar vooral heel hedendaags is en uitgesproken politiek.'

EERDERE PRIJZEN

Cassiers ontving eerder al de Thersitesprijs van de Vlaamse critici voor zijn hele oeuvre (1997), de Amsterdamprijs voor de kunsten en de Werkpreis Spielzeiteuropa van de Berliner Festspiele voor zijn Proustcyclus (2004), de Europese Theaterprijs voor Nieuwe Theatrale Realiteiten (2009) en, samen met Ivo Van Hove, het Eredoctoraat voor Algemene Verdiensten van de Universiteit Antwerpen (2014). Hij is sinds 2006 artistiek directeur van Toneelhuis.

FOCUS OP MACHT, POLITIEK EN EUROPA

In Toneelhuis werkte hij tussen 2006 en 2008 aan zijn Triptiek van de macht (Mefisto for ever, Wolfskers en Atropa. De wraak van de vrede) en aan een drieluik rond De man zonder eigenschappen, de grote roman van Robert Musil. In het seizoen 2015-2016 ensceneerde hij Caligula van Camus en De welwillenden, naar de gelijknamige roman van Jonathan Littell. Dit en volgend seizoen focust hij op de vluchtelingencrisismetGrensgeval(een enscenering van een tekst van Elfride Jelinek) en het intimistischeHet kleine meisje van meneer Linh naar Philippe Claudel.

INTERNATIONAAL GEWAARDEERD OPERAREGISSEUR

Muziek is intussen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in Cassiers voorstellingen. Dat werd duidelijk in de twee operacreaties die hij in 2009 maakte: House of the Sleeping Beauties (muziek Kris Defoort) en Adam in Ballingschap (muziek Rob Zuidam). Inmiddels heeft hij ook de volledige cyclus van Der Ring des Nibelungen geënsceneerd in Berlijn en Milaan (2010-2013). Dit seizoen reisde hij ook naar Japan voor het opnieuw creëren van de muziektheatervoorstelling House of the Sleeping Beauties, naar de gelijknamige roman van Kawabata, die hij in 2009 maakte samen met componist Kris Defoort.

REPERTOIRE

Ook het grote theaterrepertoire schuwt hij niet. Zo ensceneerde hij in 2014-2015 tweemaal Shakespeare: de muziektheatervoorstelling MCBTH en Hamlet vs Hamlet, naar een tekst van Tom Lanoye. Deze laatste voorstelling wordt door publiek en pers zeer goed onthaald en wordt zowel voor het Vlaams als het Nederlands theaterfestival 2014 geselecteerd.

Eerder kregen onder meer modeontwerper Dries Van Noten en danseres/choreograaf Michèle Anne De Mey deze onderscheiding.

(EVS)

Meer info: www.toneelhuis.be