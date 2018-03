'De Wereld' van Theater Stap: twee poëtische duimen in de lucht

Sinds 1985 bouwt het Turnhoutse Theater Stap zijn voorstellingen op het charisma en het ongeremd, oprecht enthousiasme van zijn acteurs, stuk voor stuk mensen met een mentale beperking. In het najaar van 2017 schitterden de meesten nog in Tytgat Chocolat. In De wereld schitteren ze evengoed. Door de aanstekelijke ongeremdheid waarmee ze vissen nabootsen, een treincoupé vol slapende reizigers wakker zingen, naar de ondergaande zon staren of de wild haardos van een van hun medespelers strelen. Ze doen het allemaal met een warme onbevangenheid.

