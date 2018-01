Christoph Waltz fopt het publiek in de komische opera 'Falstaff'

Met de minzame glimlach van een gentleman. Zo beantwoordde Christoph Waltz in een gesprek met Knack de vraag naar hoe hij zijn tweede voorstelling in Opera Vlaanderen - na Der Rosencavalier in 2013 - zou vormgeven. Hij wilde zijn decorgeheimen niet prijsgeven. Het enige wat hij kwijt wilde, was dat hij er alles aan deed om Verdi's muziek te laten primeren.

...