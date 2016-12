Ballet Vlaanderen krijgt als eerste de rechten op Pina Bausch' meesterwerk Café Müller

Als enige dansgezelschap ter wereld mag Ballet Vlaanderen het beroemde Café Müller van Pina Bausch dansen. Een wereldprimeur. Café Müller is het meest gevierde werk van de Duitse choreografe Pina Bausch (1940 - 2009) die een van de meest invloedrijke choreografen van de twintigste eeuw was.

Zij creëerde Café Müller - waarin ze terugdenkt aan haar kindertijd in het café van haar ouders - in 1978 als onderdeel van een mixed bill, maar Café Müller ging al snel een eigen leven leiden als een meesterlijk voorbeeld van een nieuwe vorm van dans die Bausch had ontwikkeld, het zogenaamde 'Tanztheater' waarin de emotie en persoonlijkheid van de dansers de bewegingen stuwen en sturen. Bausch' wist als geen ander om het dagelijkse leven (en de bijhorende emoties) naar toegankelijke, gedanste poëzie te vertalen. Sinds de wereldpremière van Café Müller toert Tanztheater Wuppertal, het dansgezelschap van Pina Bausch, regelmatig de wereld rond met het werk. Ook in ons land was het gezelschap jaren geleden te gast met dit stuk.

Dat Ballet Vlaanderen dit werk mag uitvoeren, is een wereldprimeur: geen enkel ander dansgezelschap heeft tot nu toe de rechten gekregen om het werk zelf uit te voeren. Op dit moment volgen de dansers van Ballet Vlaanderen workshops bij de dansers van Tanztheater Wuppertal. Café Müller is vanaf 13 mei 2017 in Gent en Antwerpen te zien als onderdeel van de mixed bill Hope, waarin het werk wordt gepresenteerd van drie vrouwelijke choreografen: Pina Bausch, de Belgisch-Colombiaanse Annabelle Lopez Ochoa en Martha Graham. Op dit moment werkt Sidi Larbi Cherkaoui in New York overigens samen met het Martha Graham Dance Company aan een nieuwe creatie die er midden februari in première gaat.

