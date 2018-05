Alex Agnew trekt naar het Sportpaleis met nieuwe show

Drie jaar na zijn laatste show Unfinished Business kruipt comedian Alex Agnew opnieuw het podium op. De Antwerpenaar, die tijdens zijn comedypauze een plaat maakte en toerde met zijn metalband Diablo Blvd., trekt naar het Sportpaleis met Be Careful What You Wish For.

Eerder stond Agnew al negen keer in de Antwerpse concerttempel, vijf keer met een best-of-show en vier keer met Interesting Times. 'Het is opnieuw tijd om het woord te verkondigen', klinkt het in de aankondiging van de show. Agnew wil het naar eigen zeggen hebben over een aantal actuele thema's, zoals het genderdebat - op de affiche prijkt hij half verkleed als vrouw - feminisme, #metoo en cultuurrelativisme, maar ook neuspeuteren, Tarzan en Zwerkbal.

De ticketverkoop start op vrijdag 1 juni om 10 uur. Alle info en tickets op www.alexagnew.be en www.teleticketservice.com.