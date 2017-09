Zanger van 'Kili Watch' overleden

André Van den Meersschaut, oprichter, zanger en gitarist van The Cousins, is maandag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Sudinfo. Van den Meersschaut richtte de groep in de jaren 50 op als La Jeune Equipe, maar de naam werd al snel ingeruild voor The Cousins, genoemd naar de club waar ze gingen spelen.

In 1960 werd de band de eerste grote ontdekking van producer Jean Kluger. In hetzelfde jaar volgde de hit Kili Watch, waarvan ze ruim een miljoen singles verkochten. Bassist Gus Derese componeerde het nummer op basis van een indianenliedje dat hij bij de scouts leerde. Derese registreerde het lied enkel onder zijn naam bij Sabam, een manoeuvre dat hem door de andere Cousins lang kwalijk werd genomen.

Voortbouwend op Kili Watch volgden er nog andere singles als Kana Kapila (1961), Dang Dang (1961) en Pepermint Twist (1962), maar een hit van het kaliber van Kili Watch bleef uit. De andere singles haalden ook buiten België de hitlijsten zoals in Duitsland, Italië, Frankrijk, Denemarken, Argentinië en Zaïre.