Violiste Patricia Vanneste verlaat Balthazar

'Balthazar heeft mij héél veel gegeven, maar na dertien, veertien jaar kreeg ik het gevoel dat ik in hetzelfde straatje bleef dwalen', zegt Patricia Vanneste.

Samen met frontmannen Maarten Devoldere en Jinte Deprez stond de violiste-toetseniste in 2004 aan de wieg van de band, en ze had een hand in de albums Applause (2010), Rats (2012) en Thin Walls (2015). Maar bij de vierde Balthazar-plaat die momenteel in de maak is, is ze niet langer als vast bandlid betrokken.

'Ik vond geen reden om te blijven'

Tijdens de break die de groep anderhalf jaar geleden inlaste, proefde ze van een leven zonder de band. En dat leek haar wel te bevallen. 'Ik heb heel diverse dingen gedaan, van songs schrijven en zingen bij Oko Yono tot strijkersarrangementen uitwerken voor Tourist LeMC en meewerken aan een plaat van een bevriende architect. Dat was allemaal heel erg buiten mijn comfortzone, maar het heeft me verrijkt, uitgedaagd, voor een nieuw elan gezorgd. Ik heb het gevoel dat ik in die korte tijd al fenomenaal hard gegroeid ben als artiest.'

'Waarom dan nog verdergaan met Balthazar?' vroeg ze zich eind vorig jaar af, toen de opnames van de nieuwe plaat naderden. 'Ik probeerde een reden te verzinnen om te blijven, maar vond er geen.'

Moeite met toeren

En dus kondigde Vanneste zo'n half jaar geleden haar vertrek aan bij de groep. 'Niemand is er echt van geschrokken', zegt ze. 'De mannen hebben heus wel gemerkt dat ik altijd al met andere dingen bezig ben geweest, en dat ik het avontuur toch lichtjes anders beleefd heb dan hen.'

Met name met het tourbestaan had ze het moeilijker dan de rest. 'Voor een massa spelen: ik haal daar niet echt veel energie uit. Ik vind een groot publiek iets heel vaags, er zit nog nul detail in. Veel muzikanten dromen daarvan, bij mij komt het niet altijd binnen. Dan sta ik daar op dat grote podium en denk ik: waarom vóél ik dit niet?'

Soloproject

Bovendien broedt Patricia Vanneste al acht à negen jaar op een eigen ei, dat ze bij Balthazar niet kwijt kon. Afgezonderd in de ongerepte natuur sleutelt ze nu aan een soloplaat. 'Strijkers zullen sowieso een hoofdrol krijgen, verder experimenteer ik met elektronische elementen én heb ik mijn stem herontdekt. Ik ben er zeker van dat sommige mensen zullen schrikken als ze het horen, omdat het niet strookt met het beeld dat ze van mij hebben van bij Balthazar.'