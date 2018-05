Vijf producten die Bob Dylan u al probeerde aan te smeren

Een boekhouder

Jarenlang weigerde Bob Dylan de koopmannen in zijn tempel toe te laten, maar in 1994 kreeg een boekhouderskantoor toch te toestemming om The Times They Are A-Changin' te gebruiken. In de versie van Richie Havens welteverstaan: Dylans naam mocht contractueel op geen enkele manier worden genoemd. 'Het nummer is vandaag nog even belangrijk als toen het uitkwam, maar het gaat nu over andere dingen', was de uitleg van de marketingdirecteur. Lees: het gaat nu over het pensioen van Bob Dylan.

Een beha

In 1965, het jaar dat Dylan elektrisch ging, grapte hij nog dat hij zijn muziek pas zou uitlenen voor reclame als het voor dameslingerie was. Veertig jaar later was het zover en slenterde de Nobelprijswinnaar in opdracht van Victoria's Secret droefgeestig door Venetië. Zijn tegenspeelster, het Braziliaanse supermodel Adriana Lima, droeg enkel ondergoed, hoge hakken en engelenvleugels. Check die spot op YouTube en voel je vuil in zijn plaats.









Een iPod

Dat Bob Dylan een persoonlijke held was van Steve Jobs, is algemeen bekend. Toen de eerste een nieuwe plaat uitbracht en de tweede een nieuwe iPod, blonken er al snel dollartekentjes in twee paar ogen. Het resultaat? We hebben zelden een minder authentiek bluesoptreden gezien. Dat de plaat in kwestie Modern Times heet, maakt het alleen maar grappiger.









Een auto

Bob Dylan rijdt door de woestijn, stapt uit, staart om zich heen en prijst de schoonheid van een omweg op zijn tijd. Meer hebben ze bij Chrysler blijkbaar niet nodig om auto's te verpatsen. Later mocht hij van Cadillac een leeghoofdig boompje opzetten over hoe hij trots hij was op de VS. 'Is there anything more American than America?' klinkt het neuzelend in de voice-over. Euh, nee dan zeker?











Een cola

In 2009 pakte Pepsi uit met een spot over de verschillen tussen generaties, die toch allemaal graag hun colaatje lusten. Aanstekers versus smartphones, Blues Brothers versus School of Rock en Bob Dylan anno 1965 versus Will.i.am van. Blijkbaar heeft de zoon van Bob Dylan ooit een clip van de opper-Black Eyed Pea geregisseerd. Wij geloven liever dat iemand in het marketingteam van Pepsi tien jaar geleden dacht dat Will.i.am de nieuwe Bob Dylan was.