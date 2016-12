Video: in het spoor van Jasper Maekelberg, Faces on TV-zanger en Belgiës hotste producer

'Ik heb vroeger intensief gesport, en daar heb ik een soort discipline en drive aan overgehouden', zegt Jasper Maekelberg. Het is dan ook atletisch, hoe hij tegelijk knoppenwerk doet voor Bazart, Tsar B en Soldier's Heart, de snaren beroert bij Warhaus én zich op zijn eigen band Faces on TV stort.

Geen belpopper die zo alomtegenwoordig was in 2016 dan de 27-jarige Gentenaar. Dat hebben ze ook bij het productiehuis Wanderkeit begrepen. Regisseuse Valéry Joseph en cinematograaf Maxime Desmet volgden Maekelberg van in de studio tot op het podium en maakten er een mini-docu over, hier in première te bekijken.

Jasper Maekelberg: Magnetic Encounter from Wanderkeit on Vimeo.