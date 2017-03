Van Zwangere Guy tot Le Colisée: Brusselse talenten boven tijdens Stoemp!

Stoemp! staat al jaren garant voor een ontdekkingstocht, want het geeft jong talent altijd een kans. Dit jaar richt het zich daarin nog meer op muzikaal talent uit de Brusselse wijken. Met Stikstof-lid Zwangere Guy, Ancienne Belgique artist in residence Le Colisée, OTON, Nature Heaten, Otto Kintet, 2 Times Nothing, Hackil Free én Mambele is het aandeel Brusselse ketten op de affiche goed vertegenwoordigd.

Ook gevestigde waarden, zoals de Antwerpse rapper Dvtch Norris, jong talent uit de andere windstreken zoals het Gentse duo Fär en hun grimmige beats of de indiepopgroep Low Land Home, komen hun kunnen tonen in Brussel.

Op 11 april opent het viertal Dvkes met z'n kruising tussen indiepop, krautrock en psychedelica het seizoen in Le Coq. De Nieuwe Lichting-finaliste Tundra sluit de concertenreeks met een stevige dosis vrolijke electropop op 23 mei af in het RITCS Café.