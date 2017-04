Tim Vanhamel brengt Millionaire na 12 jaar opnieuw samen: 'De gróóve is terug'

Tim Vanhamel - behalve van Millionaire ook bekend van Evil Superstars en Broken Glass Heroes - was de jongste jaren te zien als sidekick bij Magnus en The Hickey Underworld. Maar van zijn eigen projecten was geen spoor meer. 'Een midlifecrisis wil ik het niet noemen, maar ik zat toch wel in een kleine existentiële dip', zo verklaart Tim Vanhamel die lange afwezigheid in Knack Focus.

In 2016 kwam de ommekeer. Met niet meer dan een vaag plan voor een plaat trok Tim Vanhamel toen naar Santa Teresa, een surfersdorpje aan de Costa Ricaanse westkust waar de Belg Jeff Claeys (Admiral Freebee, de Jon Spencer Blues Explosion) een gloednieuwe studio heeft neergepoot die Vanhamel mocht inhuldigen. Onder welke noemer dat album zou verschijnen, wist hij op dat moment nog niet. 'Maar,' zegt Tim Vanhamel woensdag in Knack Focus, 'gaandeweg begon ik door te krijgen dat het er één van Millionaire moest worden. Vanwege de edginess die erin zit, de gróóve. En omdat het zonde zou zijn geweest om weer maar eens een nieuwe naam te verzinnen.' (grijnst).

'Ben ik eindelijk van het gezaag af!'

Vanhamel bleef de volle zestig dagen in Costa Rica, om daarna naar België terug te keren met een afgewerkte plaat. 'Toegegeven: ik heb ze deels gemaakt om van het gezaag af te zijn, want je wilt niet weten hoe vaak ik de afgelopen jaren de vraag gekregen heb wanneer Millionaire opnieuw samenkomt', lacht hij.

Nu dus. Oudgedienden Aldo Struyf (gitaar, toetsen) en Bas Remans (basgitaar) zullen de livegroep wederom versterken. En met drummer Damien Vanderhasselt, gitarist Sjoerd Bruil en toetsenist Hans De Prins zal de bezetting ook drie nieuwe leden tellen.

Millionaire 1.3

'Dit is géén reünie, wel een voortzetting', verzekert Vanhamel. Het bewijsstuk daarvan heet Sciencing, na Outside the Simian Flock (2001) en Paradisiac (2005) de derde plaat van de groep. Die verschijnt pas op 19 mei, maar met eerste single I'm Not Who You Think You Are is er nu al een potig voorproefje. Al is dat nummer volgens Tim Vanhamel geen staalkaart voor de rest van het album. 'Sciencing klinkt ietsje volwassener dan zijn voorgangers. Ik zou niet zeggen: dit is Millionaire 2.0, maar wel... Millionaire 1.3.' (lacht)

U kunt 'Millionaire 1.3' aan het werk zien op 7 juni in de Botanique in Brussel, op 15 juni in Point Éphémère in Parijs en op 16 juni op Best Kept Secret.