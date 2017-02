Super Bowl: Lady Gaga vliegt maar waagt zich niet aan politiek (video)

De halftime show tijdens de jaarlijkse Super Bowl is, naast de advertenties, de enige reden waarom mensen die niet geïnteresseerd zijn in American Football toch kijken naar een uitzending die op Amerikaanse zenders eindeloos uitloopt.

In 2004 was er de beroemde 'Wardrobe Malfunction' van Janet Jackson en Justin Timberlake, met een ontblote borst die wekenland inkt en speeksel deed vloeien. Vorig jaar was er de onverhulde boodschap van Beyoncé ten voordele van Black Lives Matter. Black Panthers en Malcolm X. Dit jaar klaagde Lady Gaga erover dat de organisatoren haar hadden gevraagd niet politiek tussen te komen. Ze liet in het midden of ze zich aan die opdracht zou houden. Tijdens een persconferentie had ze beloofd dat ze de principes van verdraagzaamheid en gelijkheid zou uitdragen. Ze had in de verkiezingscampagne in woord en met optredens Hillary Clinton ondersteund. Maar uiteindelijk besloot ze nu geen politieke boodschap te brengen. (De organisatie ontkende trouwens dat Gaga het politieke zwijgen was opgelegd).

In het algemeen was het wel een inclusieve show. Gaga zong 'This land is our land' (this land is your land) van Woody Guthrie, en deed dat vanop het dak van het stadion - alvorens aan touwen verbonden in het gat te springen. Ze bracht met 'Born this Way' haar anthem van seksuele verdraagzaamheid, schudde heel diverse handjes, en liet volgens The Guardian voor de allereerste keer tijdens een Super Bowl optreden het woord 'transgender' vallen. Maar een expliciete Trump-boodschap viel niet te bespeuren. "We zijn hier om jullie goed te doen voelen", sprak ze, en ze groette haar ouders, als om helemaal te bewijzen dat het om fun en niet om politiek te doen was. Ze bracht in een gigantische choreografie een Greatest Hits op Speed, die in elk geval bewees dat ze een goede fysieke conditie heeft. Al leek ze tijdens 'A Million Reasons' even, welverdiend en begrijpelijk, buiten adem.

Het publiek in het stadion in Houston was duidelijk tevreden, en wereldwijd waren de reacties via Twitter ook enthousiast.

