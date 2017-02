Soulwax is terug: nieuwe plaat 'From Deewee' uit op 24 maart

Hij heeft lang op zich laten wachten, maar komt er nu toch aan: From Deewee, de vijfde studioplaat van Soulwax. Op 24 maart brengen de broers Dewaele hem uit. De band zou het integrale album in één take opgenomen hebben, in dezelfde opstelling als die van hun Transient Program For Drums and Machinery-tournee.

De laatste langspeler van Soulwax, Nite Versions, dateert alweer van 2005. Nochtans hebben de Dewaeles de voorbije jaren niet stilgezeten. Ze breidden hun emperium uit via de remixcompilatie Most Of The RemixesMost of the Remixes en de bijhorende concerten, het kerstevenement Soulwaxmas en het project Radio Soulwax. Bovendien stampten ze twee jaar geleden hun eigen platenlabel DEEWEE uit de grond, en leefden ze zich vorig jaar uit op de soundtrack van Felix van Groeningens Belgica, waarvoor ze 16 fictieve bands oprichtten. Ook onder hun dj-alias 2manydjs bleven Stephen en David Dewaele actief.

Op een nieuwe plaat van Soulwax bleef het echter wachten, ondanks vele geruchten. Wel was er al de single Transient program for drums and machinery en de aankondiging dat Soulwax in april twee AB-concerten zal geven. Alle info daaromtrent: abconcerts.be.