Roetvegen en drukfouten: The Spectors zien release voor Record Store Day in het water vallen

Morgen, zaterdag, vindt de elfde editie van Record Store Day plaats in onafhankelijke platenwinkels overal ter wereld. Telkens weer is het een mooie gelegenheid voor vinylliefhebbers om hun collectie aan te vullen en voor artiesten om speciale issues uit te brengen.

Ook de Leuvenaars van The Spectors hadden zo'n unieke uitgave in gedachten: een limited edition op 300 exemplaren van hun nieuwe album Ooh Aah Aah, dat vorige maand uitkwam, in wit vinyl. Maar zodra de platen aankwamen, zag de groep al meteen dat het niets zou worden: ze stonden vol zwarte roetvegen, beige plekken en vingerafdrukken. Het drukwerk is nauwelijks te lezen, net zoals de labels op de platen zelf.

Volgens manager Christoph Elskens is het een probleem dat wel meer bands dezer dagen treft. 'Doordat vinyl weer in trek is, werken steeds meer perserijen boven hun eigen capaciteit. Daardoor schiet de kwaliteitscontrole tekort.'

De perserij begrijpt volgens Elskens niet waar het fout is gelopen en stelt alles in het werk om tegen zaterdag nog een voorraad zwart vinyl af te krijgen voor The Spectors, die de platen willen verkopen op hun RSD-show in Dordrecht en ook op hun volgende optredens. Mensen die de plaat voorbesteld hebben, zullen verwittigd worden.

Het zijn vijgen na Pasen, vreest Elskens. 'We hadden ons vinyl extra vroeg besteld, zodat we het zeker zouden hebben voor onze releaseshows. Die zijn nu allemaal gepasseerd, zonder platen. We hebben ons moment dus gemist.'

Het is niet de eerste keer dat The Spectors platenpech hebben. Twee jaar geleden bracht de groep een 7 inch uit met twee nummers voor Record Store Day 2016, maar kwamen de singles toe met omgewisselde labels. Voor het witte vinyl werkte de groep met een andere perserij samen, maar dat mocht dus niet baten.