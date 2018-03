Rock Werchter kondigt Franz Ferdinand, First Aid Kit, Russ en 20 andere namen aan

De affiche van Rock Werchter begint stilaan bomvol te geraken. De organisatie heeft vrijdag weer 23 nieuwe namen bevestigd.

Nieuw voor donderdag 5 juli, de openingsdag van het festival zijn Kali Uchis, Steven Wilson, Rival Sons, Sevn Alias, Tom Grennan en Keir. Franz Ferdinand, Russ, Chvrches, First Aid Kit, Walking On Cars, Dermot Kennedy, Tom Walker en The White Buffalo worden aan het programma van vrijdag 6 juli toegevoegd. Dotan, Susanne Sundfør en The Struts komen op zaterdag 7 juli naar Werchter. NAO, Sigrid, The Amazons, IDLES en Pale Waves vullen de line-up van zondag 8 juli aan. Ook Faces On TV is bevestigd, maar wanneer zij spelen, moet nog worden bekendgemaakt.

De volledige line-up tot nu toe

Donderdag 5 juli: Queens Of The Stone Age, Gorillaz, The Script, James Bay, Marshmello, Alice In Chains, Anne Marie, At The Drive In, Black Rebel Motorcycle Club, Kali Uchis, Steven Wilson, Rival Sons, Triggerfinger, The Vaccines, Vince Staples, Keir, Sevn Alias, Tom Grennan

Vrijdag 6 juli: The Killers, London Grammar, Snow Patrol, Ben Howard, Franz Ferdinand, Anderson .Paak & The Free Nationals, Russ, Angus & Julia Stone, Arsenal, Chvrches, Dermot Kennedy, First Aid Kit, IAMDDB, The Kooks, Tom Walker, Walking On Cars, The White Buffalo

Zaterdag 7 juli: Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes, Khalid, Angèle, Blackwave., Dotan, JP Cooper, MGMT, Petit Biscuit, Stereophonics, Stone Sour, The Struts, Susanne Sundfør

Zondag 8 juli: Arctic Monkeys, Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Eels, David Byrne, Fever Ray, George Ezra, Kaleo, NAO, Pvris, Roméo Elvis x Le Motel, Sigrid, Rone, The Amazons, Equal Idiots, IDLES, Pale Waves

Ook bevestigd, speeldatum nog te bepalen: Faces On TV en Todiefor