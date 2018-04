R. Kelly ziet personeel vertrekken na nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik

De Amerikaanse zanger R. Kelly is zijn advocaat, PR-persoon en assistent kwijt. Dat bleek dit weekend uit berichtgeving van de BBC en de Amerikaanse muzieksite Pitchfork. Een bron meldt aan de BBC dat Kelly weleens meer personeel zou kunnen verliezen in de toekomst.

Ze vertrekken omdat er nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag zijn opgedoken aan Kelly's adres. The Washington Post bracht deze week het verhaal van een 19-jarig meisje dat een klacht heeft ingediend tegen de zanger. Hij zou haar moedwillig hebben besmet met herpes en haar willen opnemen in een vrouwensekte waarvan alle leden samen zouden wonen en volgens Kelly's grillen zouden moeten leven.

Bill Cosby

De carrière van Kelly is, sinds hij in 1994, op zijn 27ste, even getrouwd was met de toen 15-jarige zangeres Aaliyah, doorspekt met seksschandalen. In 2002 moest R. Kelly zich in de rechtbank verantwoorden voor een opgedoken video waarin hij op een minderjarige urineerde. R. Kelly beweerde niet de man in de video te zijn en suggereerde dat het zijn broer C. Kelly was. Waarna hij zijn broer 50.000 dollar aanbood om de schuld op zich te nemen - C. Kelly weigerde.

Een jaar later werd R. Kelly aangeklaagd voor het bezit van kinderpornografie. De aanklachten werden echter ongegrond verklaard omdat het bewijsmateriaal illegaal was verkregen.

Recenter, in maart van dit jaar, zond BBC Three de documentaire R Kelly: Sex, Girls and Videotapes uit. Daarin getuigde radio-dj Kitti Jones, aanvullend op wat ze vorig jaar aan de pers vertelde, hoe Kelly haar sinds 2011 mishandelde en van haar een soort sekshuisdier wilde maken, net als van verschillende andere vrouwen.

Ook met zijn uitspraken roept Kelly vaak heel wat controverse op. Toen R. Kelly in 2013 gevraagd werd naar wie hij als een gelijkgestemde geest beschouwde, antwoordde hij: 'Chris Brown', die vier jaar eerder zijn toenmalige vriendin Rihanna stevig had toegetakeld. In 2016 noemde hij Bill Cosby 'een symbool van een grote vaderfiguur'.