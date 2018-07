Pukkelpop maakt nieuwe wegwerpbekers van... oude wegwerpbekers

In de strijd tegen de afvalberg die de zomerfestivals elk jaar veroorzaken, komt Pukkelpop met een opvallend initiatief op de proppen. Het Limburgse festival wil de bekers voor volgend jaar recycleren uit het PET-afval van deze editie. Pukkelpop werkt daarvoor samen met de Stad Hasselt, brouwerij Maes Pils en Fost Plus.

Met het idee, dat in 2016 ontstond op Baraque Futur, een mini-festival binnen Pukkelpop dat in het teken van duurzaamheid staat, wordt al even geëxperimenteerd. Het festival gaat in zee met de startup Tridea, die een nieuwe techniek heeft ontwikkeld om de bekers te recyclen. Daarvoor is wel minstens 15 ton PET-afval nodig.

'Dit initiatief van Pukkelpop illustreert op een erg tastbare manier het begrip circulaire economie', zegt Fatima Boudjaoui, woordvoerder van Fost Plus. 'Bovendien onderlijnt dit een van onze belangrijke slogans; de voorwerpen van morgen, sorteer je vandaag. Dit soort innovatieve projecten ondersteunen we dan ook graag.'

Zaligmakend

De aankondiging van Pukkelpop lijkt raar getimed, omdat de Vlaamse regering minder dan een week geleden in haar zomerakkoord vastlegde dat wegwerpbekers vanaf volgend jaar worden geband op evenementen. Maar dat geldt enkel voor events die de overheid organiseert, stipt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten aan.

'De toekomst zal verder uitwijzen of dit een duurzaam alternatief is voor de wegwerpbekers die slechts voor 40 procent uit gerecycleerd materiaal bestaan. We gaan nu proberen de cirkel te sluiten en onze bierbekers voor 100 procent uit hergebruikte grondstoffen te produceren', gaat Luyten verder.

Hij wil niet gezegd hebben dat Pukkelpop in de toekomst niet meer zal experimenteren met herbruikbare bekers, maar ook niet dat die zaligmakend zijn. 'We kunnen dat nog niet inschatten. Daarom hebben we de hulp van OVAM ingeschakeld. Zij gaan met ons dit project nauwgezet opvolgen en onderzoeken.'