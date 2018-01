Pre-registratie Tomorrowland start op 9 januari

Om tickets te kopen voor Tomorrowland moet je eerst geregistreerd zijn op de website van het dancefestival. Dat kun je voor de editie van 2018 doen vanaf 9 januari, meldt de organisatie. Geregistreerd zijn betekent niet dat je je ticket op zak hebt, wel dat je er überhaupt één kunt kopen.

De echte voorverkoop begint voor de Global Journey-pakketten, waarin hotelovernachtingen en/of transport inbegrepen zijn, op 20 januari om 17 uur. De Belgische voorverkoop gaat van start op 27 januari om 11 uur, de wereldwijde voorverkoop dezelfde dag om 17 uur. De rest van de tickets gaat in verkoop op 3 februari om 17 uur.

Vorig jaar waren er 400.000 tickets voor de twee weekends van Tomorrowland. Die waren allemaal de deur uit in minder dan een uur. Het thema voor dit jaar is 'Story of Planaxis' precies inhoudt. De line-up volgt in de volgende maanden.