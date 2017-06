Plagieerde Bob Dylan scholierenwebsite voor Nobelprijslezing?

Heeft Bob Dylan zijn Nobelprijslezing bij elkaar geplakt met quotes van scholierensamenvattingen? Dat beweert alleszins het onlinemagazine Slate. Dat vergeleek de samenvatting van Moby Dick van Herman Melville op de website SparkNotes met wat Dylan over het boek te zeggen had en de gelijkenis is treffend.

Concreet spreekt Dylan in zijn lecture 78 zinnen uit over de literaire klassieker. Zo'n 12 lijken er te zijn geplagieerd. Zo ziet kapitein Ahab de witte walvis in beide teksten als 'the embodiment of evil' en is de scheepsbemanning twee keer 'made up of men from different races'.

Dat Dylan graag aan de slag met andermans werk, is geen geheim. Zijn eerste album bevatte elf covers tegenover twee eigen nummers. Eerder ontdekte Scott Warmuth, die ene blog onderhoudt over teksten die terugkomen in Dylans werk, dat de bard ook een quote gebruikte uit de CliffsNotessamenvatting van All Quiet on the Western Front.

Slate raadpleegde ook enkele academici met de vraag of Dylan nu echt plagiaat pleegde. Hun meningen zijn verdeeld. De ene ziet er geen graten in, de andere besluit: 'Mocht hij mijn student geweest zijn, ik zou hem buizen.'

Op de aantijgingen is nog geen reactie gekomen, noch van Dylan zelf, noch van zijn platenfirma Columbia of het Nobelcomité dat hem een halfjaar geleden de Nobelprijs voor Literatuur toekende.

Wie wil vergelijken, kan hieronder de Nobellezing van Dylan bekijken en hier de SparkNotessamenvatting van Moby Dick lezen.