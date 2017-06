Paradise City: een sprookje van een dansfestival

Zondagmiddag op het kasteeldomein Ribaucourt, nabij Vilvoorde. Het viel nauwelijks te geloven dat Paradise City al aan zijn derde en afsluitende dag zat. Waarom was de weide niet bezaaid met braaksel en platgetrapt afval? Waar was de stank in de toiletten? En vooral: waarom zag iedereen er zo gelukkig en nog totaal niet afgeleefd uit? Het werd helemaal gek toen een wildvreemde ons een versgetapte pint trakteerde, nog geen tien minuten nadat we de weide hadden betreden. Paradise City is echt een paradijs, of wat?

