Op de set van Damso's nieuwe videoclip: 'Nog even en we waren een tong aan het draaien'

Eind januari, Tubeke. Rapper Damso - op de foto zie je enkel zijn achterkant - staat tegenover de Franse rapper JoeyStarr. Het is nacht en we staan op de set van de videoclip van Damsos Bang Bang!, de titeltrack van Tueurs, de politieke thriller annex gangsterfilm van ex-crimineel François Troukens die afgelopen herfst uitkwam. Ook voor de video van Bang Bang! zit Troukens in de regisseursstoel.

In Vlaanderen doet de naam JoeyStarr nauwelijks een belletje rinkelen, maar bij onze zuiderburen klinkt hij als een klok, niet alleen door zijn muziek, maar ook door de vele schandalen rond zijn persoon. De rapper verdween meermaals in de cel, onder meer voor cocaïnehandel en de mishandeling van een stewardess. Dat strafblad maakte het voor JoeyStarr onmogelijk om in Tueurs mee te spelen, omdat Troukens, zelf vrij onder voorwaarden na meerdere gewapende overvallen, niet mag samenwerken met andere ex-gevangenen.

Maar nu is alles wél in orde om de confrontatie tussen Damso en JoeyStarr - zeg maar een nieuwe en een oude superster van de Franstalige rap - te filmen. Die eerste wacht onbeweeglijk op zijn beurt in de motregen, terwijl JoeyStarr de hele tijd loopt te grappen met Bouli Lanners, die ook meespeelt in Tueurs en hem meteen uitlegt hoe Instagram werkt. Ernstig wordt het voor hen pas wanneer de opnames weer beginnen en JoeyStarr nauwelijks een paar centimeter voor zijn 'rivaal' gaat staan: 'Wat zeg je? Hier kan maar één koning zijn, en dat ben ik!' Wanneer Troukens cut roept, wordt de sfeer op slag weer amicaal: 'Dat werd tijd! Nog even en we waren elkaar een tong aan het draaien.' De vermeende rivaliteit tussen JoeyStarr en Booba, de platenbaas van Damso, lacht JoeyStarr weg. 'De media vervormen alles. Hiphop functioneert op basis van conflicten, maar dan zonder dat we echt iemand in elkaar willen slaan.'

Wanneer we weggaan, om 1 uur 's nachts, zijn de opnames nog lang niet voorbij. De volgende dag post Lanners zijn eerste foto op Instagram: 'Ik ben terechtgekomen bij een supertof amateurtheatergezelschap uit Tubeke.' Waar een grimmige nachtopname niet goed voor kan zijn.

De videoclip van Bang Bang! is op vrijdag 13 april tussen 18 en 20 uur exclusief voor abonnees te zien op KnackFocus.be.

(c) Focus Vif, bewerking Jasper Van Loy