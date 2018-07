Ontdek droompopduo Denali Wrench live op Theater Aan Zee

Onder de noemer Jong Muziek geeft muziekclub De Zwerver andermaal vrij podium aan opkomend muzikaal talent op Theater Aan Zee. Mocht de spits afbijten met een liveset in het Fort Napoleon in Oostende: Denali Wrench, het lo-fi droompopduo rond Brusselaar Julien Tanghe aka Alcazar Gringo (zang, gitaar, beats) en Limburger Staf Nys alias Gustav Leo (zang, gitaar).

De twee schopten het nét niet tot in de finale van De Nieuwe Lichting 2018, maar leverden dit jaar met Totally bananas best of compilation wel een aardige debuut-ep af.

Onder invloed van onder meer King Krule, Homeshake, Sade, Le Motel en OFWGKTA vuren ze mellow beats en catchy hooks af, terwijl hun dromerige vocalen diep in de mix verstopt zitten maar wél onder de huid kruipen.

Hoe Denali Wrench klonk in het Fort Napoleon ontdekt u hieronder. Wilt u méér, dan moet u wederom op Theater Aan Zee zijn op vrijdag 27/7 (22u30, Café Crayon), zaterdag 28/7 (21u, KAAP/Vrijstaat O.) of zondag 29/7 (15u, In de stad). Meer info: facebook.com/denaliwrench