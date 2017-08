Luister: Vuurwerk heet nu VRWRK én heeft een nieuwe single

Dat VRWRK tegenwoordig knalt, is dan wel een flauwe woordspeling, er zit op zijn minst een grond van waarheid in. De elektropopformatie rond Jergan Callebaut en Thieu Seynaeve begon de zomer met New Flow, waarop Jan Maarschalk Lemmens aka Glints meezong. Vervolgens was er het concert op Rock Werchter, dat lovend werd onthaald en het schopte tot de tien beste Werchterconcerten van Knack Focus.

Nu is er alweer een nieuwe single, Hearts Beating in Sync. Aan de microfoon staat opnieuw Londenaar Salem Khazali, die eerder al Face It inzong. Zowel Khazali als de twee beatbakkers van VRWRK kregen pas een relatiebreuk te verwerken, een gegeven dat doorschemert in de nieuwe song. 'Een nummer over het terugvinden van je dromen na een breuk, over vrijheid en levenslust, over nieuwe mensen leren kennen en oude vrienden herontdekken.'

Bij het nummer hoort ook een naamsverandering: VRWRK moet het vanaf nu zonder klinkers doen. 'Toen we ons nummer op de Britse radio hoorden aangekondigd worden als 'fuwork' en mensen onze groepsnaam niet vonden via het net, begon het toch te dagen dat de vuu- klank wel erg exotisch was voor een native speaker', lacht Callebaut. Voor de Nederlandstalige fans blijft de uitspraak wel vuurwerk.

In een Knack Focus-reportage spraken Callebaut en Seynaeve hun internationale ambities al uit. 'Gestaag groeien, dat willen we. En dat begint aardig te lukken. We hebben al coole aanbiedingen gekregen voor shows, we hebben enkele interessante mensen leren kennen - wie precies, dat kunnen we nog niet kwijt; daarvoor zijn die contacten nog te pril', zei Callebaut erover.

'We zijn door BBC Radio en het Britse muziekblad NME gefeatured geweest, en enkele maanden geleden stonden we in Spotify's top 50 van meest virale tracks van heel Groot-Brittannië. Zelfs al heeft dat sprookje maar twee weken geduurd: het was gewoonweg absúrd.'

Bekijk hieronder de VRWRK-aftermovie van Rock Werchter op de tonen van Hearts Beating In Sync.