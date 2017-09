Luister en kijk naar 'Weight of an Image', de nieuwe single van De Beren Gieren

Jazzcats met een voorliefde voor eigen kweek kunnen vanaf volgende week hun hartje ophalen met Dug Out Skyscrapers, alweer het vijfde album van De Beren Gieren. Het pianotrio rond Fulco Ottervanger graaft zoals steeds diep in de uithoeken van de jazz en experimenteert met respect voor de traditie.

Nu al is er het vooruitgeschoven Weight of an Image. Daar hoort ook een clip bij, een live-opname in zwart-wit. Het nummer luistert vederlicht weg, maar dat zal niet voor alle tracks op Dug Out Skyscrapers gelden, zegt Fulco Ottervanger deze week in Knack Focus. 'Mijn donkere kant laat zich steeds vaker zien tijdens het schrijven. En we voelen in de band alle drie aan dat er in donkere muziek meer te vertellen valt. Muziek die alléén maar blij is, is niet zo leuk om naar te luisteren. Dan wordt het al snel kitsch.'