Lokale Helden zet jong muzikaal talent in de kijker: 5 concerttips

Lokale Helden @ Beursschouwburg

De mensen van de Brusselse Beursschouwburg zijn letterlijk op zoek gegaan naar lokaal talent. De straatmuzikanten die ze van de straten en pleintjes in onze hoofdstad hebben geplukt, geven ze nu de kans eens op een groter podium te spelen. Onder meer de in Brussel residerende Japanner Keyaki, het bezwerende handpan-drumduo Wonder'Hang en de fluitist-op-schelpen -what's in a name -Schelpenman geven het beste van zichzelf in de Beursschouwburg.

keyaki performed Le Rêve de l'Aborigène-festival 2016 from keyaki on Vimeo.

Lokale Helden @ Café Café

In Café Café in Hasselt kan u naar de albumvoorstelling van The Prospects, dat vandaag zijn tweede plaat op het publiek loslaat, gaan luisteren. Frontman Gord Achten slankte de band af tot een duo, samen met drummer Alessio Di Turi (The Sore Losers) speelde hij het volledige tweede album in. De garagerock van debuut Looking Good heeft plaats moeten ruimen voor DIY-popmuziek, inclusief funky synthesizers. In Café Café verzorgt Crystal Cabinet het voorprogramma, Buscemi mikt tijdens de afterparty op uw dansbenen.

Gentse Helden

In Gent heeft Lokale Helden een fijn concept uitgedacht: om een kaartje te kunnen bemachtigen voor de show van Rumours in de concertzaal van Trefpunt, dient u eerst stempels te gaan verzamelen op vier andere optredens verspreid over de stad. De minitour loopt langs Trefpunt Café, Afsnis, The Cover en L'enfant Terrible, waar u optredens kan meepikken van respectievelijk Brent Beuckelaer, Soultry, Martha en Crooked Steps. Nadien vraagt Indiestyle.be u ten dans op de afterparty.

Albumrelease The Mary Hart Attack

Eveneens in Gent stelt The Mary Hart Attack zijn debuutplaat voor in de vermaarde Charlatan. TMHA gooide al hoge ogen met de potige post-punk en shoegaze van de ep A Dark Green Light. Met The Falling Sun waagt het trio zich aan een eerste volwaardige langspeler.

For Flavor @ Kavka

Jongerencentrum Kavka geeft jonge Antwerpse elektronische artiesten de kans de planken te delen met enkele legendes uit de vernieuwende DnB -en elektronicascene. De Britten van Om Music, Fixate en Barely legal zakken af naar Antwerpen, om zich te meten met de beloftevolle sinjoren vanSubreachers, Judah en Split Personality.

