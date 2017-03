Knack viert 100 jaar jazz met Collector's Edition

WAT U ONDER MEER KUNT LEZEN IN DEZE KNACK COLLECTOR'S EDITION:

Louis Armstrong: het vermiste interview

Hij is wellicht de belangrijkste figuur uit de twintigste-eeuwse muziek, maar interviews met hem zijn uiterst zeldzaam. Onder verzamelaars circuleert een vreemde tape. Aan tafel: ol' Satchmo en een fles pruimenlikeur. Een poging tot reconstructie.

Hoe het begon: een Siciliaan in New York

Het onwaarschijnlijke verhaal van het plaatje dat precies 100 jaar geleden een muzikale revolutie inluidde.

Keith Jarrett: 'Jazz is een paard dat afgemaakt moet worden'

Knack sprak met de maker van een van de meest verkochte jazzalbums aller tijden over de staat van de jazz, de kunst van het improviseren en de eenzaamheid van de solist.

De vergeten vrouwen van de jazz

De grote zangeressen, daar heeft iedereen weleens over gehoord: Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Maar daarbuiten lijkt de jazz vaak een mannenclubje. Knack ging op zoek naar de vergeten muzikantes.

De beste jazzfotografen

Weinig podia zijn zo fotogeniek als die in rokerige clubs. Het werk van 's werelds grootste jazzfotografen vat de essentie van de muziek: in the moment, voor altijd drie uur 's ochtends.

Hoe jazz een politiek wapen werd

Doorheen zijn honderdjarige historie was de jazz veel meer dan kunst of entertainment. Op sleutelmomenten in de Amerikaanse geschiedenis was ze een breekijzer voor sociale rechten.

Jazz in de bioscoop

De jazz en de film zijn kinderen van de twintigste eeuw. Een eeuw die ze vooral apart artistiek lieten pieken, maar soms lukte het ook samen. Vijf notoire voorbeelden.

Jazz & fashion: hoe de muziek de mode beïnvloedde

Als de motor van sociale verandering was, dan waren de kleren er het commentaar op. Naargelang van de subcultuur lag de boodschap in het verlengde van de tijdgeest, of ging ze er radicaal tegenin.

De 25 jazzalbums die u moet hebben

U wilt meer weten over de jazz, maar u weet niet waar te beginnen? Knack doorzocht haar platenkast, wikte en woog, vloeke weleens, en presenteert 25 albums die de wereld van swing, bebop en avant-garde overzichtelijk zullen maken.

Belgische muzikanten over de jazzplaat waarmee alles begon

Zes Belgische muzikanten getuigen: met welke jazzplaat is het voor hen allemaal begonnen?