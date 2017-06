Jong VLD: 'Sabam heeft zijn tijd gehad'

Sabam heeft als systeem zijn tijd gehad. Dat is de boude stelling van Jong VLD-voorzitter Maurits Vande Reyde. Dinsdag zei hij in De Standaard dat 'het Sabam-systeem zijn tijd gehad heeft' en de auteursrechtenorganisatie 'nog steeds criteria uit de vorige eeuw hanteert.' 'De tarieven zijn vaak onverklaarbaar hoog, de uitbetaling is weinig transparant. Alleen door zijn monopolie kan Sabam dit systeem in stand houden', aldus Vande Reyde.

Als alternatief stelt hij blockchaintechnologie voor. Daarbij worden elementen uit een databank met elkaar verbonden en zijn ze daardoor bestand tegen vervalsing. Een soortgelijk systeem bestaat al lang voor digitale muziek, maar blockchain kan ook gebruikt worden voor cd's en vinylplaten.

Delen Je betaalt met blockchain enkel voor de muziek die gespeeld is en enkel daarvoor. Maurits Vande Reyde (Jong VLD)

Concreet krijgt muziek dan een extensie mee, die meer informatie bevat over de rechthebbenden van die muziek. DJ's hoeven dus geen speellijsten bij te houden die ze nadien moeten indienen. 'De informatie via blockchain is open source', zegt Vande Reyde. 'Ze zit niet alleen in de databank van Sabam, maar ze is voor iedereen toegankelijk.' Dat betekent volgens de liberaal dat Sabam geen monopolie heeft en dat een tussenorganisatie zelfs niet nodig is.

De forfaitaire bedragen voor fuiven en handelszaken, die volgens Vande Reyde vaak maar een benadering zijn, kunnen op die manier ook op de schop. 'Je betaalt met blockchain enkel voor de muziek die gespeeld is en enkel daarvoor.'

Het kan alleen werken als de blockchaintechnologie in de hele muziekindustrie wordt aanvaard, dus zowel door de platenmaatschappijen zelf als door streamingdiensten als Spotify en Apple Music en videosites als YouTube. Daarnaast gaat de Europese Unie er momenteel van uit dat auteursrechten collectief beheerd worden. Ook juridisch is er dus nog een lange weg te gaan.