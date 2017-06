Hiphoppionier Prodigy (Mobb Deep) overleden

Het nieuws geraakte bekend via de Instagramaccount van hiphopper Nas en werd daarna bevestigd door een woordvoerder.

De exacte doodsoorzaak is nog niet geweten. Wel leed Prodigy al lang aan de bloedziekte sikkelcelanemie en werd enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis in verband met complicaties. Dat gebeurde na een optreden in de Art of Rap-tour, waarvoor Mobb Deep optrad samen met onder anderen Ghostface Killah en Ice-T.

Prodigy, nom de plume van Albert Johnson, vormde sinds begin de jaren negentig Mobb Deep samen met Kejuan 'Havoc' Muchita. Hun doorbraak kwam er met hun tweede album, The Infamous, dat hen een prominente rol bezorgde in de East Coastscene.

Na de vierde plaat geraakte Prodigy in de clinch met Jay-Z, nadat die hem uitmaakte in zijn track Takeover. Het antwoord, Burn, stond op Mobb Deeps vijfde plaat Infamy. Mobb Deep speelde daarnaast ook een rol in de beef tussen de East Coast en de West Coast.

Begin 2008 moest Prodigy 3,5 jaar brommen voor verboden wapenbezit. Daarna volgden nog twee albums van Mobb Deep en enkele soloalbums van Prodigy. Vorig jaar stond Mobb Deep nog op het Dourfestival.