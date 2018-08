Guido Belcanto: 'Ik was zes toen een man me aanrandde. In vijf minuten was het voorbij'

Als je leven verfilmd zou worden, welke scènes moeten er dan zeker in? We vroegen het aan Guido Belcanto (65). Hij werd als kind het slachtoffer van een pedofiel. Het wierp een donkere schaduw op zijn jeugd, maar hield hem niet tegen om een carrière als smartlapzanger uit te bouwen. 'Veel mensen vergeten dat in mijn muziek een diep religieus besef schuilt.'