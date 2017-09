Grant Hart, drummer van Hüsker Dü, overleden

De Amerikaanse muziekwebsite Variety vernam het nieuws uit een bron. Domino Records, het label waarop Hart zijn laatste plaat uitbracht, drukte via Twitter ook al zijn medeleven uit. Zelf postte Hüsker Dü een foto van Hart op zijn Facebookpagina, zonder onderschrift, maar een officiële bevestiging van de band kwam er nog niet.

Grant Hart drumde bij Hüsker Dü, een punkband die naam maakte in de jaren 80 met snelle, schreeuwerige nummers. Later zou de groep trager en melodieuzer werk uitbrengen. Hart en leadzanger Bob Mould stonden daarnaast bekend om hun meerstemmige zang.

Hüsker Dü wordt tot op vandaag alom gewaardeerd door rockbands als Foo Fighters, Pixies, Green Day en Therapy?, dat in 1995 Diane coverde. Die algemene appreciatie werd, mee door ruzies binnen de groep, nooit helemaal omgezet in commercieel succes.

Grant Hart ging na de split van Hüsker Dü solo, wat hem de bescheiden hit All of My Senses opleverde, en startte hij de band Nova Mob, waar hij gitaar speelde en zong. Hart werd 56 jaar.