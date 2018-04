Glints gaat slecht in de videoclip van 'Bugatti': bekijk hem hier in première

'Heftig clipje, hè', zegt Jan Maarschalk Lemmens (24), nu al zo'n drie jaar lang de hippe hopper achter Glints. 'Misschien hadden we er een waarschuwing bij moeten zetten: 'Niet geschikt voor epilepsiepatiënten!'' (lacht)

In maart jongstleden bracht Glints de single Bugatti uit, waarmee hij pijlsnel richting nummer één in de Belgium Viral 50-playlist van Spotify scheurde. Inmiddels staat de teller al bijna op 100.000 streams.

In de clip bij het nummer zien we Lemmens slecht gaan op een feestje, in het gezelschap van onder meer Faisal, Studio Brussel-dj, De Ideale Wereld-sidekick en dus ook een beetje party animal.

'Why is everything spinning around me?' vraagt de rapper zich af. Bugatti gaat dan ook níét over de gelijknamige bolide, wel over een bad trip beleven. 'Waargebeurde feiten? Neen, hoor, een vriend van mij heeft me eens zo'n verhaal verteld.' (lacht)

Eenmansproductiehuis

Voor de duizelingwekkende beeldvoering zorgde Benoît Do Quang, een jonge Luikenaar die onder zijn alias A$ian Rocky al videoclips draaide voor Roméo Elvis, Caballero & JeanJass, Zwangere Guy, Blackwave en zijn eigen groep Ulysse. 'Benoît en ik zijn al een hele tijd goede vrienden', aldus Lemmens. 'We hebben in het verleden al tot twee keer toe geprobeerd iets samen te doen, maar het is er nooit van gekomen. Tot nu, dus. Derde keer, goeie keer.'

'Een productiehuisje op zichzelf', noemt Jan Maarschalk Lemmens zijn kompaan in de regisseursstoel. 'Hij kan zich perfect inleven in het universum van de artiest met wie hij werkt, zónder daarbij zijn eigen stempel kwijt te spelen. Voor Bugatti hebben we een theaterzaaltje in het Mechelse omgeturnd tot een club. De krijtlijnen waren op voorhand uitgetekend, voor de rest was het idee vooral: go with the flow.'

Geen tien Bugatti's

Aan flow geen gebrek, ook niet in de song zelf. Anders dan op zijn voorgaande ep's - het van donkere elektronica doordrongen Glints (2015) en het meer organische, zelfs funky Burgundy (2017) - verkennen Lemmens en producer van dienst Yong Yello hier voor het eerst grime en trap. 'Ik wilde eens all out gaan', zegt de rapper. 'Er bougeert van alles in de trapscene, kijk maar naar Migos en consorten. Ook de grime van Skepta, Kano, Stormzy en de jongere Dave vind ik zeer interessant. Trap en grime zijn twee heel verschillende genres, maar ze hebben wel eenzelfde rauwheid in zich. Daar wilde ik mijn eigen ding mee doen, zoals altijd met veel aandacht voor melodie en harmonie.'

'Op rapvlak heb ik mezelf echt wel gepusht, vind ik. Maar verwacht op mijn aankomende plaat nu ook geen tien Bugatti's. Het wordt veel diverser dan dat. Ik sluit niet uit dat er nog wel een traptrackske zal volgen, maar mezelf al te veel herhalen, daar hou ik niet van.'