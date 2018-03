Gent Jazz Festival strikt Tom Jones en The Roots

Nadat Gent Jazz al kleppers als Paolo Conte, Pharoah Sanders en Melanie De Biasio aankondigde, trekt het festival opnieuw een doos namen open. De meest opvallende is ongetwijfeld sir Tom Jones. De crooner belooft op dinsdag 3 juli zijn klassiekers te spelen, van Delilah tot What's New Pussycat, maar grijpt ook naar recentere albums als Long Lost Suitcase en Spirit In The Room. De eeuwige ladykiller krijgt op dezelfde dag het gezelschap van Lady Linn & Her Magnificent Bigband, een upgrade van The Magnificent Seven, die dit jaar vijftien jaar bestaan.

Voor zondag 8 juli kondigt Gent Jazz Festival nog een naam aan: The Roots. De huisband van de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Fallon is in de eerste plaats een fenomenale hiphopgroep, die in het verleden scoorde door onder meer samen te werken met Erykah Badu.

Gent Jazz Festival stelde in één moeite haar nieuwe affiche voort. Blikvanger daarop is Passage, het werk dat beeldend kunstenaar Adelheid De Witte speciaal voor het festival maakte. De Witte gebruikte een xylofoon als canvas voor een met vloeiende verftoetsen geschilderd zomers landschap.

Tickets via www.gentjazz.com of via Fnac