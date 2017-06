Gent Festival van Vlaanderen laat John Malkovich over klassieke muziek praten

Gent Festival van Vlaanderen heeft het programma van zijn zestigste editie bekendgemaakt. Na een voorproefje op Gent Jazz is er vanaf 10 september tot 9 oktober klassieke muziek te horen in de stad.

Het jaarthema is Flash Forward. 'Het vloeit doorheen het programma in drie subthema's: jong talent, diversiteit en technologie', zegt festivaldirecteur Veerle Simoens. 'Meer dan ooit investeren we in de toekomst van jong talent. De Luciano Pavarotti's van morgen, ontdek je vandaag in Gent. Daarnaast zetten we in op diversiteit en duurzaamheid: kostbare woorden, complexloos vertaald op het podium. Als derde integreren we technologie en wetenschap, die een voortrekkersrol spelen in maatschappelijke evoluties.'

Opvallend is de komst van een voorstelling van acteur John Malkovich, bekend van onder meer Being John Malkovich. In The Music Critic, op 4 oktober te zien in het Capitole in Gent, laat hij zijn licht schijnen over de klassieke muziek met behulp van uitspraken die klassieke componisten te slikken kregen van critici uit hun tijd.

Nog een straffe act is The Chineke! Orchestra, een gelegenheidsorkest met uitsluitend muzikanten uit etnische minderheden. Zij spelen normaal in verschillende toporkesten en komen maar een paar keer per jaar samen. Zij begeleiden Victor Julien-Laferrière, die afgelopen weekend werd uitgeroepen tot winnaar van de eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor cello.

Anneleen Lenaerts, de Belgische harpiste van de Wiener Philharmoniker, verzorgt het openingsconcert. Philippe Herreweghe, die 70 wordt dit jaar, krijgt dan weer een eresaluut in de vorm van een concert.