Facebook bant albumhoes WWWater wegens 'te bloot'

Sinds vorige week is La Falaise uit, de ep van de Belgische zangeres WWWater. Voor de hoesfoto sprak Charlotte Adigéry, zoals de jonge belofte echt heet, fotografe Tina Herbots aan, die eerder al met Admiral Freebee, Bazart en The Van Jets werkte.

Maar toen het management van WWWater een advertentie op Facebook wilde posten, kreeg het het deksel op de neus. 'Facebook vond het artwork voor La Falaise te naakt om te promoten', schrijft manager Jarri Van der Haegen op zijn persoonlijke Facebookpagina.

'Facebook staat geen afbeeldingen toe die mensen afbeelden in expliciete of suggestieve houdingen, of afbeeldingen die naakt of decolleté bevatten, zelfs als deze inhoud wordt afgebeeld vanwege artistieke of educatieve redenen', kreeg team-WWWater als verklaring. 'We raden je aan inhoud te gebruiken die op een niet-seksuele manier op je product of dienst is gefocust.'

Adigéry ging dan maar zelf aan de slag en kleurde zelf een gecensureerde versie bij elkaar. Niet alleen de sideboob werd verwijderd, ze gaf zichzelf ook een snorretje en werkte de gieter bij. 'Ik zag het licht en herschiep mijn beeld naar de wil van het Alziende Oog', lacht ze op de Facebookpagina van WWWWater.

Het is niet de eerste keer dat een albumcover wordt gecensureerd door Facebook. De Belgische band Benny Zen & The Syphilys Madmen moest in 2014 een blote borst van haar albumcover verwijderen voor hun Facebookpagina weer toegankelijk werd. Enkele jaren geleden haalde Facebook zelfs de iconische cover van Nirvana's Nevermind, met de naakte baby, offline.