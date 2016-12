Dit zijn de 100 beste Belgische nummers aller tijden volgens de Radio 1-luisteraars

"Ploegsteert" van Het Zesde Metaal werd dit jaar verkozen tot de beste Belgische plaat. "Ploegsteert" stond in 2012 een eerste keer in de Top 100 en sindsdien eindigt het elk jaar wat hoger. Vorig jaar stond het nog op 11 en nu springt het meteen door naar de eerste stek.

Verrassing: 'Mia' van Gorky voert de lijst niet langer aan, maar strandt op de derde plaats. Luc De Vos moet het afleggen tegen 'Ne me quitte pas' van Jacques Brel, dat met slechts 1 stem meer op de tweede plaats eindigt.

Andere nieuwkomers zijn 'Amsterdam' van Kris De Bruyne (vorig jaar 14) en 'De Zotte Morgen' van Zjef Van Uytsel (vorig jaar 27).

'Formidable' van Stromae, 'Als ze lacht' van Yevgueni en 'Rozane' van Wim De Craene staan niet langer in de Top 10.

11 songs zijn nieuw in de Top 100. 16 andere nummers maken hun her-optreden. De hoogste nieuwe is "Ik weet wel mijn lief" van Zjef Vanuytsel, op 17. De hoogte re-entry is "Bluesette" van Toots Thielemans, op 37. Wellicht heeft het overlijden van beide artiesten mee bijgedragen tot dit succes.

In vergelijking met de vorige editie staan 27 liedjes niet meer in de lijst . Radio 1 riep de luisteraars expliciet op om bij hun keuze niet enkel op de usual suspects te stemmen. Dit resulteerde in een divers overzicht van de rijke Belgische muziekgeschiedenis.

Jacques Brel is met 6 noteringen de populairste artiest in de top 100. Het oudste lied is "Lichtjes van de Schelde" van Bobbejaan Schoepen, uit 1952. Het staat op nummer 96. De meest recente zijn "Goud" van Bazart (30) en "Horizon" van Tourist LeMC met Wally (46). De meest spectaculaire tuimeling maakt "Princes" van Oscar and the Wolf. Vorig jaar op 40, nu in de longlist op 346.

De volledige top tien

1. "Ploegsteert"-Het zesde metaal

2. "Ne me quitte pas" - Jacques Brel

3. "Mia" - Gorki

4. "De zotte morgen"- Zjef Vanuytsel

5."Twee meisjes" - Raymond van het Groenewoud

6. "Eerste sneeuw" - Jan De Wilde

7. "Tim" - Wim De Craene

8. "Amsterdam"- Kris De Bruyne

9. "Suds & Soda" - dEUS

10. "Oh la la la" - TC Matic

De rest van de lijst kan je hier bekijken.