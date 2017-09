Deze zangeres gaat voor België naar het Eurovisiesongfestival

Met Laura Groeseneken kiest de VRT voor een jong talent, dat toch al heel wat ervaring kan voorleggen. Zo zingt ze en speelt ze piano in Ozark Henry, schreef ze aan nummers met Alex Callier van Hooverphonic en trad ze een hele tijd om met dubstepcollectief AKS.

'Laura was al wereldklasse toen ik haar vroeg om bij mij te spelen en toch heb ik haar in die tijd nog geweldig zien groeien', zegt Piet Goddaer van Ozark Henry in een persbericht. 'Die marge hebben alleen de groten. We mogen fier zijn dat ze ons land wil vertegenwoordigen.'

Groeseneken zei ja tegen het voorstel van de VRT op basis van de nummers die de voorbije jaren scoorden op het liedjescircus. 'Het lied waarmee Oekraïne vorig jaar won, bezorgt me vandaag nog steeds kippenvel', vertelt ze. 'Dat is voor mij een perfect Eurosonglied: oprecht, geloofwaardig en met de nodige grandeur.'

België is het eerste land dat haar inzending voor het Eurovisiesongfestival bekendmaakt. De VRT wil nu ruim de tijd nemen om op zoek te gaan naar een geschikt nummer. Of Groeseneken, Callier of Piet Goddaer van Ozark Henry daaraan zullen meewerken, is nog niet duidelijk. 'Ik wil geen enkel lied op voorhand afschrijven. Alles ligt nog open', zegt Groeseneken. 'Maar ik ga niet dansen.'