De Tussenstand: dit zijn de 10 beste albums van het voorjaar

Amen Dunes - Freedom

Tot voor deze plaat bleef de muziek van freakfolkie Damon McMahon te hermetisch en de zeggingskracht ervan miniem. Na een grondige zelfevaluatie zijn al die obstakels anno 2018 van de baan. Genieten is het, van nocturnale gospel, Springsteenkrautrock en schemerende euforie. Diep buigen maar.

Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

De zesde van Arctic Monkeys is géén AM 2. Meer nog: het is geen gitaarplaat, maar dat wist u wellicht al. Wat het wél is: een even gewaagd als geslaagd experiment van überdandy Alex Turner en zijn piano. Het geheel is spacy, groovy en filmisch en past op een of andere manier toch weer in het steeds veelkleuriger plaatje dat de grootste rockband van het moment geworden is. Four stars out of five, zeggen wij dan.

Bed Rugs - Hard Fun Grand Design

Nog een halve dag verlof staan? Dan heeft het Antwerpse psychpopensemble Bed Rugs wat voor u: een weidse, gloeiende dubbelaar, die zesentwintig nummers lang de ochtendnevel in uw hoofd blaast met samenzang, zacht gonzende synths en akoestische mijmeringen. Een zijden overrompeling.

Flying Horseman - Rooms / Ruins

Wanneer Pegasus langskomt met Bert Dockx op zijn rug, springt u beter achterop. Deze keer ging de koortdroomvlucht langs folkgetokkel, frenetiek minimalisme, Afrikaanse rituelen en barse funk. Het was huiveren, daarboven, maar ook genieten. En achteraf moesten we bekennen dat we minstens vijf sterren hadden gezien.

Hailu Mergia - Lala Belu

Ethiopische jazzlegende wordt taxichauffeur in de VS, totdat zijn cassettes worden herontdekt door een DIY-label: wij hebben al slechtere pitches gehoord voor een muziekdocumentaire. Gelukkig heeft Hailu Mergia meer te bieden dan het beste comebackverhaal van het jaar. Heel veel schwung, om maar iets te noemen, waarmee hij synthesizers, accordeons en goedkope keyboards te lijf gaat tot er een heerlijke Afrikaanse jazzstoofpot ontstaat.

Kadhja Bonet - Childqueen

Vlinders slaan altijd toe bij volmaakte verrassing, om vervolgens complete verrukking te oogsten. Childqueen, het tweede album van zangeres en multiinstrumentalist Kadhja Bonet, sorteert hetzelfde effect. Alsof de songs uit het niets materialiseren uit een andere dimensie, waar kosmische soul, neojazz, funk en psychedelische symfonieën op z'n Beach Boys in perfecte harmonie samenleven. Wat Prince kon, kan Bonet ook ook: ze speelde, arrangeerde en producete alles zelf. Een zeldzaamheid om te koesteren.

Nils Frahm - All Melody

De Duitse pianoheld bouwde de voorbije jaren zijn eigen studio, een warm nest van waaruit hij de uiterste grenzen van zijn verbeelding kan verkennen. Het gevolg? Voor het eerst op een studioalbum breidt hij zijn klankenarsenaal uit met blazers, strijkers, stemmen, en drummachines. Alles vindt zijn plaats in een 74 minuten lang klankbad waar geen wellnesskuur tegenop kan. Nils Frahm draait alle kranen open en tapt zuivere, epische klasse.

Oneohtrix Point Never - Age Of

Wij zijn verliefd op de nieuwe plaat van Oneohtrix Point Never, en dat treft, want met Age Of is de romantische periode van Daniel Lopatin aangebroken. Geen abstracte vergezichten meer, maar warmbloedige vocalen van onder anderen hemzelf, James Blake en Anohni. Weelderige elektronica voor als er een hoek van uw housewarming af mag.

U.S. Girls - In a Poem Unlimited

Wie Meghan Remy al langer volgt, zag haar beginnen met kaduke postpunk en flirten met pop en disco. Op deze plaat wordt de waaier nog breder getrokken, richting hitsige funk, hedendaagse R&B en psychedelische jams. Tekstueel dolt ze met man-vrouwconventies en strooit ze sardonische humor rond. Wie St. Vincent of Perfume Genius een warm hart toedraagt, doet er goed aan dit excentrieke meisje te omhelzen. Op eigen risico.

Young Fathers - Cocoa Sugar

Wat als TV On The Radio uit Schotland kwam en ergens een gospel-cd had opgepikt? Wat als Preoccupations en Kendrick Lamar een avondje cocktails gingen drinken? Wat als de uiterste staat van muzikale opwinding drie gezichten had? Wat als avant-garde soms ook gewoon heel dansbaar kan zijn? Veel vragen, drie woorden: Young Fathers. Wereldplaat.