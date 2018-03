De producer van Boef over het kech-incident: 'De helft van de Nederlandse jeugd gebruikt dat woord'

De koning van de Nederlandse muziek heet vandaag niet langer Marco Borsato of Frans Bauer, maar Jack Shirak. De 24-jarige producer - je mag ook Julien Willemsen zeggen - zat achter de knoppen bij alle grote hits van Ronnie Flex, Lil' Kleine en Boef. Op dit moment heeft hij een hand in 8 procent van alle nummers in de Nederlandse hitlijsten.

Maar in het geval van Shirak zeggen streamingstatistieken nog zoveel meer dan woorden. Zijn grootste Spotifysucces is Krantenwijk van Lil' Kleine en Boef (46 miljoen), gevolgd door Jungle (Broederliefde, 38 miljoen), Alleen (Lil' Kleine, 36 miljoen), Drank & drugs (Lil' Kleine en Ronnie Flex, 34 miljoen), Loterij (Lil' Kleine, 30 miljoen) en Patsergedrag (Sevn Alias, Lil' Kleine en Boef, 27 miljoen), de titelsong uit Patser van Adil El Arbi en Bilall Fallah.

En streaming is echt wel big business geworden, vertelt Shirak in een interview met Knack Focus deze week. Dat hij en de andere makers van Drank & drugs maar 4000 euro zouden hebben verdiend aan de streams van het nummer, zoals Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies op Radio 1 zei, doet hij als totale onzin. 'Ik geloof dat Spotify Nederland momenteel 4200 euro uitbetaalt per miljoen streams. Reken zelf maar uit hoeveel dat is voor Drank & drugs. Afhankelijk van de deal met je platenmaatschappij krijg je daar een percentage van. Lil' Kleine heeft meer dan 300 miljoen streams op Spotify alleen: je gaat hem echt niet horen klagen dat hij daar niets aan verdient. Nee, Spotify heeft net heel veel betekend voor de Nederlandse muziek.'

'We leven in een tijdperk waarin eindelijk duidelijk is geworden hoe populair hiphop is, maar de media hebben zich er nog niet aan aangepast', zegt Shirak.

Twee extremen

Hij reageert in het interview ook op het incident rond Boef, die de vrouwen die hem hielpen kechs noemden, een straattaalwoord dat hoeren betekent.

Shirak nam het in die discussie op voor zijn poulain. 'Ik vond het een beetje misselijk wat er toen gebeurd is. Zeker omdat je onderhuids voelde dat het ermee te maken had dat hij een Noord-Afrikaanse jongen was. Natuurlijk was het ontzettend dom en natuurlijk had hij dat niet moeten doen. Ik wil ook niet goedpraten wat hij gezegd heeft, maar er is wel een context.'

'Ten eerste heeft Boef een heel heftig verleden waar hij niet over praat. Ik weet er zelf ook niet alles over, maar het maakt wel dat hij een jongen is die van zich afbijt. Ten tweede was hij dronken toen hij dat filmpje maakte en gebruikt hij het woord 'kech', een woord dat de helft van de Nederlandse jeugd gebruikt, maar bij hem plots een hele andere connotatie krijgt. Ten derde probeert hij iets uit te leggen in dat filmpje over twee extremen, maar wordt hij ergens onderbroken - je kunt het ook zien in het filmpje. Hij bedoelde het niet zoals het eruit kwam.'

'Plots was al die context weg omdat Nederland en België over de rug van Boef wilden laten zien hoe ruimdenkend ze waren. Ik zit bij hetzelfde management als hem: het was echt buiten proportie wat er gebeurde. Zalen en festivals die hem nooit geboekt hadden, beweerden plots dat ze zijn boeking geannuleerd hadden. Ze hadden niet eens een optie genomen. Radiozenders die Krantenwijk in een halfjaar tijd welgeteld één keer gedraaid hadden, riepen op om hem te boycotten. Mensen die niets over hem wisten, zeiden op tv dat hij kalifaatachtige ideeën had.'