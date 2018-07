De line-ups doorgelicht: 'Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd op festivals'

Linkerwoofer, Elrow Town en TW Classic hebben dit jaar alleen maar volledig mannelijke acts geboekt. Dat blijkt uit een telling van shesaid.so, een organisatie die vrouwen in de muziekindustrie verenigt en hun belangen verdedigt.

De vereniging zocht in de line-up van 35 Belgische festivals naar vrouwelijke en gemengde acts en kwam tot de vaststelling dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Naast de drie voornoemde festivals boekte ook metalfestival Alcatraz geen volledig vrouwelijke acts, wel enkele gemengde groepen. Het valt shesaid.so ook op dat ook het andere metalfestival in het onderzoek Graspop, met 13,18 procent volledig vrouwelijke en gemengde bands aan de start van het peloton bengelt. Ook dance- en elektronicafans doen het minder goed tegenover de rest van de festivals.

De koploper op het gebied van female-only acts is wereldmuziekfestival Sfinks (31,82 procent). Wanneer je ook de gemengde groepen erbij telt, komt La Truite Magique, een festival in de bossen van Houffalize, als 'vrouwelijkste' festival uit de bus. Ook Werchter Boutique en Esperanzah scoren goed.

Andee conclusies zijn moeilijk te maken, zeggen de initiatiefnemers van het onderzoek. 'Festivals zijn doorgaans een weergave van de muziekindustrie en daar zien we het evenwicht tussen mannen en vrouwen ook niet', schrijven ze in een blogpost. 'Festivals hangen af van de bands en hun tourschema's en houden rekening met de kartenverkoop, wat hun het gevoel kan geven dat ze het moeten doen met de muziekindustrie zoals ze is.'

'Tegelijk spelen festivals en concertzalen een grote rol als het gaat om het veranderen van de status quo', vervolgen ze. Shesaid.so wil het onderzoek vanaf nu elk jaar herhalen om te zien hoe de situatie evolueert en merkt op dat niet alleen de genders in onevenwicht zijn op de festivalaffiches. 'Wanneer we kijken naar het aandeel LGBTQ-artiesten, niet-blanke groepen of muzikanten met een beperking, zal het plaatje er alleen nog maar grimmiger uitzien.'